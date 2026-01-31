Atelier théâtre d’ombres avec le Lab Mobile Bibliothèque Colette Vivier Paris

Viens fabriquer ton propre théâtre d’ombres et fais vivre tes personnages grâce à la lumière !

Crée tes décors, imagine tes histoires et repars avec ton théâtre pour continuer le spectacle à la maison.

Un bricolage créatif autour du livre qui laisse libre cours à l’imagination des enfants.

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T16:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire

