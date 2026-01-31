Atelier théâtre d’ombres avec le Lab Mobile Bibliothèque Colette Vivier Paris
Atelier théâtre d’ombres avec le Lab Mobile Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 14 février 2026.
Viens fabriquer ton propre théâtre d’ombres et fais vivre tes personnages grâce à la lumière !
Crée tes décors, imagine tes histoires et repars avec ton théâtre pour continuer le spectacle à la maison.
Un bricolage créatif autour du livre qui laisse libre cours à l’imagination des enfants.
Le samedi 14 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
