Atelier Théâtre d’ombres Camping Les Mélèzes La Chapelle-en-Valgaudémar

Atelier Théâtre d’ombres Camping Les Mélèzes La Chapelle-en-Valgaudémar mardi 12 août 2025.

Atelier Théâtre d’ombres Mardi 12 août, 14h00 Camping Les Mélèzes Hautes-Alpes

10 enfants maximum âgés de 5 à 10 ans accompagnés d’un adolescent ou d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-12T14:00:00 – 2025-08-12T16:00:00

Fin : 2025-08-12T14:00:00 – 2025-08-12T16:00:00

En lien avec la représentation du spectacle Ciné Lune de Poche, les artistes Cécile Brochoire et Anaïs Soreil, proposent un atelier de théâtre d’ombre pour 10 enfants maximum, âgés de 5 à 10 ans et accompagnés d’un adolescent ou d’un adulte.

L’atelier est divisé en deux temps. Dans un premier temps, les participants réunis en petits groupes et accompagnés des deux artistes sont invités à créer des silhouettes à projeter en ombre sur un écran. Un temps d’écriture d’une petite histoire à jouer suit ce travail manuel.

Dans un deuxième temps, les participants partageront cette histoire au groupe en projetant leurs matières et silhouettes sur l’écran à l’aide du rétroprojecteur et/ou de petites sources lumineuses.

L’objectif étant de s’amuser à écrire une histoire ensemble et de découvrir qu’à partir des mêmes personnages et des mêmes décors, nous pouvons conter mille et un récits.

Camping Les Mélèzes 05800 La Chapelle-en-Valgaudémar La Chapelle-en-Valgaudémar 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

En lien avec la représentation du spectacle **Ciné Lune de Poche**, **les artistes Cécile Brochoire et Anaïs Soreil, proposent un atelier de théâtre d’ombre pour 10 enfants maximum, âgés de 5 à 10 et…

© Cie Chabraque