Atelier Théâtre d’ombres Micro Folie Civray
Atelier Théâtre d’ombres Micro Folie Civray mercredi 12 novembre 2025.
Atelier Théâtre d’ombres
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Atelier théâtre d’ombres à la Micro-Folie de Civray. Gratuit. .
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59 microfolie@civray.fr
English : Atelier Théâtre d’ombres
German : Atelier Théâtre d’ombres
Italiano :
Espanol : Atelier Théâtre d’ombres
L’événement Atelier Théâtre d’ombres Civray a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou