Atelier théâtre Dun-le-Palestel

Salle des loisirs Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2025-09-25

fin : 2025-11-27

2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05

Ateliers théâtre avec création théâtrale à partir d’histoires de femmes creusoises. Tous les jeudis de 18h30 à 20h, salle des loisirs. Adhésion 5€, prix des ateliers 10€ par trimestre

Rens 06 59 31 79 43 .

Salle des loisirs Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 31 79 43 cie.sautelepas@gmail.com

