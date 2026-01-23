Atelier théâtre Place de l’église Ébreuil
Atelier théâtre Place de l’église Ébreuil mardi 3 février 2026.
Atelier théâtre
Place de l’église OPUS Café Ébreuil Allier
Début : 2026-02-03 19:00:00
fin : 2026-02-03 21:30:00
2026-02-03
Explorez votre créativité et montez sur scène ! Rejoignez notre atelier théâtre pour développer votre expression, votre confiance et partager des moments conviviaux. Ouvert à tous, débutants bienvenus !
Place de l’église OPUS Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 59 80 29
English :
Explore your creativity and get on stage! Join our theater workshop to develop your self-expression and confidence, and share convivial moments. Open to all, beginners welcome!
