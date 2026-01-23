Atelier théâtre Place de l’église Ébreuil

Atelier théâtre

Place de l’église OPUS Café Ébreuil Allier

Début : 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 21:30:00

2026-02-03

Explorez votre créativité et montez sur scène ! Rejoignez notre atelier théâtre pour développer votre expression, votre confiance et partager des moments conviviaux. Ouvert à tous, débutants bienvenus !

Place de l'église OPUS Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Explore your creativity and get on stage! Join our theater workshop to develop your self-expression and confidence, and share convivial moments. Open to all, beginners welcome!

