Atelier « Théâtre en Famille » Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-24 11:00:00

fin : 2025-08-24 12:30:00

2025-08-24

Adultes et enfants (re)deviennent, le temps d’une séance, partenaires de jeu !

Une séance d’expérimentations physiques, vocales et théâtrales ludiques, ouverte à tous à partir de 5 ans !

Une séance guidée par Camille Blouet, comédienne et professeure de théâtre. Sur réservation. En plein air. En famille, pour tous.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

Adults and children (re)become game partners for the duration of a session!

German :

Erwachsene und Kinder werden für die Dauer einer Sitzung (wieder) zu Spielpartnern!

Italiano :

Adulti e bambini (ri)diventano compagni di gioco per una sessione!

Espanol :

Adultos y niños (re)se convierten en compañeros de juego durante una sesión

