Atelier théâtre En rythme Pouancé Ombrée d’Anjou

Pouancé Lieu-dit La Basse Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

Vous avez 16 ans ou plus (ou beaucoup plus), vous souhaitez découvrir, approfondir ou perfectionner votre pratique théâtrale, sans pour autant devoir vous inscrire pour une année complète ?

Voici qu’arrive l’atelier du samedi 4h de théâtre 1 fois par mois, autour d’une thématique. « En rythme » mis à l’honneur le 4 Avril.

1 samedi par mois, de 14h à 18h au Petit Théâtre de Pouancé

Public ados et adultes (à partir de 16 ans)

Tarif 30€/atelier (possibilité de s’inscrire pour 1 ou plusieurs ateliers)

Renseignements-réservations Carole au 06 25 02 44 36 / Cie La Chaise Rouge 02 41 92 57 08 carole@lachaiserouge.fr / asso.fondsdeterroir@gmail.com .

