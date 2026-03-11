Atelier théâtre enfants de Pâques Tonnerre

Atelier théâtre enfants de Pâques

12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 80 EUR

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

2026-04-13

Votre enfant aime jouer, imaginer et s’exprimer ? Notre stage de théâtre et d’improvisation est fait pour lui !

Un atelier ludique et créatif pour développer confiance, imagination et compétences sociales… en s’amusant. .

12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

