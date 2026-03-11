Atelier théâtre enfants de Pâques Tonnerre
Atelier théâtre enfants de Pâques
12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 80 EUR
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
2026-04-13
Votre enfant aime jouer, imaginer et s’exprimer ? Notre stage de théâtre et d’improvisation est fait pour lui !
Un atelier ludique et créatif pour développer confiance, imagination et compétences sociales… en s’amusant. .
12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marieguibourt@icloud.com
