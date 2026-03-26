Atelier théâtre enfants Les gardiens de la nature Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Atelier théâtre enfants Les gardiens de la nature Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer mardi 14 avril 2026.

Atelier théâtre enfants Les gardiens de la nature

Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

A 14h (3-6 ans) et à 15h (6-10 ans)
Atelier de théâtre enfants avec la comédienne Gwendoline Moncelon.
Sur inscription auprès de la Médiathèque.
Gratuit   .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28  mediatheque@criel-sur-mer.fr

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English : Atelier théâtre enfants Les gardiens de la nature

L’événement Atelier théâtre enfants Les gardiens de la nature Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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