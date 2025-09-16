ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL Pied-de-Borne
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL Pied-de-Borne mardi 16 septembre 2025.
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 60 – 60 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14
Angélique Salmon propose un atelier théâtre le mardi de 17h30 à 19h pour les ENFANTS à partir de 6 ans.
60€ / an + adhésion au foyer rural de la Borne
Angélique Salmon propose un atelier théâtre le mardi de 17h30 à 19h pour les ENFANTS à partir de 6 ans.
60€ / an + adhésion au foyer rural de la Borne .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 22 02 11 foyerruraldelaborne@mailo.com
English :
Angélique Salmon offers a theater workshop on Tuesdays from 5:30pm to 7pm for CHILDREN aged 6 and over.
60? / year + membership of the Foyer Rural de la Borne
German :
Angélique Salmon bietet dienstags von 17:30 bis 19:00 Uhr einen Theaterworkshop für KINDER ab 6 Jahren an.
60? / Jahr + Mitgliedschaft im Foyer rural de la Borne
Italiano :
Angélique Salmon propone un laboratorio teatrale il martedì dalle 17.30 alle 19.00 per i BAMBINI dai 6 anni in su.
60 / anno + iscrizione al Foyer Rural de la Borne
Espanol :
Angélique Salmon propone un taller de teatro los martes de 17h30 a 19h00 para NIÑOS a partir de 6 años.
60 / año + afiliación al Foyer Rural de la Borne
L’événement ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-09-12 par 48-OT Mont Lozere