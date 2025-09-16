ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL Pied-de-Borne

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS MENSUEL Pied-de-Borne mardi 16 septembre 2025.

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14

Angélique Salmon propose un atelier théâtre le mardi de 17h30 à 19h pour les ENFANTS à partir de 6 ans.

60€ / an + adhésion au foyer rural de la Borne

60€ / an + adhésion au foyer rural de la Borne .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 22 02 11 foyerruraldelaborne@mailo.com

English :

Angélique Salmon offers a theater workshop on Tuesdays from 5:30pm to 7pm for CHILDREN aged 6 and over.

60? / year + membership of the Foyer Rural de la Borne

German :

Angélique Salmon bietet dienstags von 17:30 bis 19:00 Uhr einen Theaterworkshop für KINDER ab 6 Jahren an.

60? / Jahr + Mitgliedschaft im Foyer rural de la Borne

Italiano :

Angélique Salmon propone un laboratorio teatrale il martedì dalle 17.30 alle 19.00 per i BAMBINI dai 6 anni in su.

60 / anno + iscrizione al Foyer Rural de la Borne

Espanol :

Angélique Salmon propone un taller de teatro los martes de 17h30 a 19h00 para NIÑOS a partir de 6 años.

60 / año + afiliación al Foyer Rural de la Borne

