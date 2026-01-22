Atelier Théâtre Salle des Hôpitaux Erquy
Atelier Théâtre Salle des Hôpitaux Erquy dimanche 12 avril 2026.
Atelier Théâtre
Salle des Hôpitaux Rue des Écoles Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Sylvia Etcheto de la compagnie Anomo proposent un atelier de théâtre pour les adultes.
3 dates prévues à ce jour 12 avril, 10 mai & 14 juin.
Sur réservation > via helloasso
(5 participants minimum) .
Salle des Hôpitaux Rue des Écoles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 46 80 86
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English :
L’événement Atelier Théâtre Erquy a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor