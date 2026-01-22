Atelier Théâtre Salle des Hôpitaux Erquy

Atelier Théâtre

Salle des Hôpitaux Rue des Écoles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Sylvia Etcheto de la compagnie Anomo proposent un atelier de théâtre pour les adultes.

3 dates prévues à ce jour 12 avril, 10 mai & 14 juin.

Sur réservation > via helloasso

(5 participants minimum) .

Salle des Hôpitaux Rue des Écoles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 46 80 86

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English :

L’événement Atelier Théâtre Erquy a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor