Atelier Théâtre et Jeu d'acteur * Association Terre d'éveil Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer mercredi 8 octobre 2025.

Rue Pont ar Laer MLC Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-08 19:15:00

fin : 2025-10-08 21:15:00

2025-10-08

Un atelier Théâtre pour les Adultes pour aller à la découverte de soi, des autres et s’autoriser à jouer ! Amateurs/amatrices et confirmé.e.s bienvenus. Au programme échauffement corporel et vocal, jeux d’imagination, écriture, improvisations, chant, initiation au clown, texte et interprétation. Réservation nécessaire.

Animé par Marine Durios association Terre d’éveil .

Rue Pont ar Laer MLC Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 11 84 44 82

