Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil MLC Moëlan-sur-Mer

Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil

MLC 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 19:15:00

fin : 2025-11-12 21:15:00

Date(s) :

2025-11-12

Un atelier Théâtre pour les Adultes pour aller à la découverte de soi, des autres et s’autoriser à jouer ! Amateurs/amatrices et confirmé.e.s bienvenus. Au programme échauffement corporel et vocal, jeux d’imagination, écriture, improvisations, chant, initiation au clown, texte et interprétation. Séance d’essai offerte. Réservation nécessaire car place limitée ! .

MLC 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 11 84 44 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS