Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil MLC Moëlan-sur-Mer
Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil MLC Moëlan-sur-Mer mercredi 12 novembre 2025.
Atelier Théâtre et Jeu d’acteur * Association Terre d’éveil
MLC 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 19:15:00
fin : 2025-11-12 21:15:00
Date(s) :
2025-11-12
Un atelier Théâtre pour les Adultes pour aller à la découverte de soi, des autres et s’autoriser à jouer ! Amateurs/amatrices et confirmé.e.s bienvenus. Au programme échauffement corporel et vocal, jeux d’imagination, écriture, improvisations, chant, initiation au clown, texte et interprétation. Séance d’essai offerte. Réservation nécessaire car place limitée ! .
MLC 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 11 84 44 82
