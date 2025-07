Atelier Théâtre et Nature Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles

Atelier Théâtre et Nature Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles mardi 5 août 2025 .

Atelier Théâtre et Nature Mardi 5 août, 14h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-05T14:00:00 – 2025-08-05T16:30:00

Fin : 2025-08-05T14:00:00 – 2025-08-05T16:30:00

Atelier Théâtre et Nature

Une expérience intergénérationnelle en plein air

En partenariat avec la Compagnie Interthéâtre, et après le succès de l’atelier Prendre racine, nous proposons une nouvelle édition de cet atelier de théâtre en plein air, à destination des familles du centre social des Sablons et du centre social des Chardonnerettes de Sarcelles.

Un moment de création collective, intergénérationnelle et ancrée dans la nature, pour explorer les liens entre expression artistique et environnement.

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

La Culture s’invite au jardin

©INVEN’TERRE