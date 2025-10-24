Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS Salle polyvalente Châlus

Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS Salle polyvalente Châlus vendredi 24 octobre 2025.

Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

Date(s) :

2025-10-24

L’Association d’Animation du Pays de Nexon Monts de Châlus invite les familles à une après-midi conviviale autour du théâtre, à la salle des fêtes de Châlus.

Au programme

14h30 16h30 Ateliers théâtre, proposés sous forme de jeux coopératifs et de petites saynètes inspirées de témoignages de familles.

18h30 19h30 Spectacle Des Mots en Jeu par la Compagnie Les Pas de TraverS.

L’événement est gratuit et ouvert à tous enfants dès 6 ans, adolescents, parents et grands-parents. Une navette entre Nexon et Châlus pourra être mise en place pour faciliter l’accès. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 famille.aajpn@orange.fr

English : Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS

German : Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS

Italiano :

Espanol : Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS

L’événement Atelier théâtre et spectacle Cie Les Pas de TraverS Châlus a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus