Atelier Théâtre La Guerche-sur-l’Aubois
Atelier Théâtre La Guerche-sur-l’Aubois mercredi 8 avril 2026.
Atelier Théâtre
19 Rue Gambetta La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:15:00
fin : 2026-04-08 15:30:00
Date(s) :
2026-04-08
À vous de jouer !
Initiation au théâtre à partir de 11 ans
Sur réservation
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19 Rue Gambetta La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 02 07
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English :
À vous de jouer!
Introduction to theater for ages 11 and up
On reservation
L’événement Atelier Théâtre La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry
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