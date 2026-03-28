Atelier Théâtre

19 Rue Gambetta La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:15:00

fin : 2026-04-08 15:30:00

Date(s) :

2026-04-08

À vous de jouer !

Initiation au théâtre à partir de 11 ans

Sur réservation

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19 Rue Gambetta La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 02 07

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English :

À vous de jouer!

Introduction to theater for ages 11 and up

On reservation

L’événement Atelier Théâtre La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry