Atelier théâtre le Camelot théâtre Salle Claude Bellin Plomodiern

Atelier théâtre le Camelot théâtre Salle Claude Bellin Plomodiern mardi 28 octobre 2025.

Atelier théâtre le Camelot théâtre

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-28

« Le clown, poète en action »

Public enfant de 8 à 12 ans. 3 jours en immersion (5h par jour, repas sur place, pique-nique), 4ème jour présentation d’entrées clownesque devant un public.

15h de travail sur la « syntaxe » de l’acteur, les codes du théâtre, la rapport au plateau, à son partenaire, au public. Travail sur l’écriture, le canevas clownesque, l’état de jeu, mise en démesure de l’émotion. L’acceptation du « vide », du silence et l’invitation à la poésie de l’instant.

3h de répétition, enchaînements, la concentration oui mais pas au dé-triment du plaisir d’être là.

Costumes et maquillage pour dessiner ce personnage foncièrement lié au comédien qui le porte.

A prévoir chaussures et vêtements souples, pique-nique et eau. .

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier théâtre le Camelot théâtre Plomodiern a été mis à jour le 2025-07-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE