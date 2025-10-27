ATELIER THÉÂTRE LES Z’ATELIERS DE GÉRALDINE Sète

ATELIER THÉÂTRE LES Z'ATELIERS DE GÉRALDINE Sète lundi 27 octobre 2025.

ATELIER THÉÂTRE LES Z’ATELIERS DE GÉRALDINE

67 boulevard Camille Blanc Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Participez à un atelier théâtre immersif inspiré par l'univers de Georges Brassens. Vous explorerez le jeu d'acteur, l'expression corporelle, la diction et la mise en scène à travers des scènes qui résonnent avec ses chansons et sa vie. L'atelier vise un travail collectif où chacun apporte sa sensibilité, dans un climat d'écoute et de créativité.Réservations reservationbrassens@ville-sete.frAtelier théâtre pour les 6/10 ans.

+33 4 99 04 76 26

English :

Take part in an immersive theater workshop inspired by the world of Georges Brassens.

German :

Nehmen Sie an einem immersiven Theaterworkshop teil, der von der Welt von Georges Brassens inspiriert ist.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio teatrale immersivo ispirato al mondo di Georges Brassens.

Espanol :

Participe en un taller de teatro de inmersión inspirado en el universo de Georges Brassens.

