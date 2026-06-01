Machecoul-Saint-Même

ATELIER THEATRE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

ATELIER THEATRE: INCARNE TON HEROS

Déguisements, petites scénettes, héros extraordinaires et franches rigolades seront au rendez-vous pour inventer ensemble de fabuleuses aventures. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THEATER WORKSHOP: EMBODY YOUR HERO

L’événement ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique