ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même
ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même samedi 27 juin 2026.
Machecoul-Saint-Même
ATELIER THEATRE
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
ATELIER THEATRE: INCARNE TON HEROS
Déguisements, petites scénettes, héros extraordinaires et franches rigolades seront au rendez-vous pour inventer ensemble de fabuleuses aventures. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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English :
THEATER WORKSHOP: EMBODY YOUR HERO
L’événement ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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