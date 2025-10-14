Atelier théâtre Neige Ferrières Martigues
Atelier théâtre Neige Ferrières Martigues samedi 17 janvier 2026.
Atelier théâtre Neige
Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Venez pratiquer le théâtre sur la scène du Théâtre des Salins à Martigues lors de cet atelier inédit.
Un atelier pour mettre les pieds dans la neige (sans attraper froid) et découvrir l’univers du spectacle par la pratique théâtrale. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Come and practice theater on the stage of the Théâtre des Salins in Martigues during this unique workshop.
German :
Kommen Sie und üben Sie während dieses einzigartigen Workshops Theater auf der Bühne des Théâtre des Salins in Martigues.
Italiano :
Venite a mettere in pratica le vostre abilità teatrali sul palco del Théâtre des Salins di Martigues durante questo laboratorio unico.
Espanol :
Ven a practicar teatro en el escenario del Théâtre des Salins en Martigues durante este taller único.
