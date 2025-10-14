Atelier théâtre Neige Ferrières Martigues

Atelier théâtre Neige

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez pratiquer le théâtre sur la scène du Théâtre des Salins à Martigues lors de cet atelier inédit.

Un atelier pour mettre les pieds dans la neige (sans attraper froid) et découvrir l’univers du spectacle par la pratique théâtrale. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Come and practice theater on the stage of the Théâtre des Salins in Martigues during this unique workshop.

German :

Kommen Sie und üben Sie während dieses einzigartigen Workshops Theater auf der Bühne des Théâtre des Salins in Martigues.

Italiano :

Venite a mettere in pratica le vostre abilità teatrali sul palco del Théâtre des Salins di Martigues durante questo laboratorio unico.

Espanol :

Ven a practicar teatro en el escenario del Théâtre des Salins en Martigues durante este taller único.

L’événement Atelier théâtre Neige Martigues a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de Martigues