Atelier théâtre participatif Quai Cyrano Bergerac samedi 21 février 2026.
Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne
Atelier théâtre avec la Compagnie Le Fil Bleu
De 10h à 12h, laissez parler votre créativité lors d’un atelier théâtre participatif.
Un moment ludique et convivial pour explorer le jeu scénique, la voix et l’improvisation !
Et pour bien finir votre matinée, de 12h à 13h, profitez d’une découverte de L’Expérience Cyrano, une immersion originale au cœur de l’univers de Bergerac et de son célèbre héros.
18€/enfant (7-11 ans) (atelier + L’Expérience Cyrano) et 8€ adulte (L’Expérience Cyrano uniquement)
Sur réservation jauge de 12 enfants .
Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
