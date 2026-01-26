Atelier théâtre participatif Quai Cyrano Bergerac

Atelier théâtre participatif

Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Atelier théâtre avec la Compagnie Le Fil Bleu

De 10h à 12h, laissez parler votre créativité lors d’un atelier théâtre participatif.

Un moment ludique et convivial pour explorer le jeu scénique, la voix et l’improvisation !

Et pour bien finir votre matinée, de 12h à 13h, profitez d’une découverte de L’Expérience Cyrano, une immersion originale au cœur de l’univers de Bergerac et de son célèbre héros.

18€/enfant (7-11 ans) (atelier + L’Expérience Cyrano) et 8€ adulte (L’Expérience Cyrano uniquement)

Sur réservation jauge de 12 enfants .

Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

