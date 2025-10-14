Atelier théâtre Psychodrame Ferrières Martigues

Atelier théâtre Psychodrame

Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Découvrez le processus de création d’un spectacle au Théâtre des Salins lors de cette expérience inédite.

Le temps de cette expérience collective, devenez vous-mêmes des explorateurs scéniques et plongez dans le travail d’improvisation au plateau, cœur du processus de création de Lisa Guez et de ses comédiennes. .

English :

Discover the process of creating a show at the Théâtre des Salins during this unique experience.

German :

Entdecken Sie bei diesem einzigartigen Erlebnis den Entstehungsprozess einer Show im Théâtre des Salins.

Italiano :

Scoprite il processo di creazione di uno spettacolo al Théâtre des Salins durante questa esperienza unica.

Espanol :

Descubra el proceso de creación de un espectáculo en el Théâtre des Salins durante esta experiencia única.

