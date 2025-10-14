Atelier théâtre Psychodrame Ferrières Martigues
Atelier théâtre Psychodrame Ferrières Martigues samedi 7 février 2026.
Atelier théâtre Psychodrame
Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Découvrez le processus de création d’un spectacle au Théâtre des Salins lors de cette expérience inédite.
Le temps de cette expérience collective, devenez vous-mêmes des explorateurs scéniques et plongez dans le travail d’improvisation au plateau, cœur du processus de création de Lisa Guez et de ses comédiennes. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Discover the process of creating a show at the Théâtre des Salins during this unique experience.
German :
Entdecken Sie bei diesem einzigartigen Erlebnis den Entstehungsprozess einer Show im Théâtre des Salins.
Italiano :
Scoprite il processo di creazione di uno spettacolo al Théâtre des Salins durante questa esperienza unica.
Espanol :
Descubra el proceso de creación de un espectáculo en el Théâtre des Salins durante esta experiencia única.
