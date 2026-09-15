Atelier théâtre – Répétitions ouvertes Théâtre – Chez Nous Nancy

Informations pratiques

Nancy

Atelier théâtre – Répétitions ouvertes

Théâtre – Chez Nous 36 rue de Dieuze Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mardi 2026-10-05 09:30:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-16 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-30 2026-12-01 2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04

Répétitions théâtre ouvertes. Les journées commencent par un temps d’échauffement d’une demi-heure (de 9h30 à 10h), vous êtes invité.es à y participer et à rester regarder ensuite le travail en cours durant la matinée, et partager un café. Réservation obligatoire.Tout public

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Théâtre – Chez Nous 36 rue de Dieuze Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est cietoutvabien@yahoo.fr

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English :

Open theater rehearsals. Each day begins with a half-hour warm-up (from 9:30 a.m. to 10:00 a.m.), and you’re invited to join in and then stay to watch the work in progress throughout the morning and enjoy a cup of coffee. Reservations are required.

L’événement Atelier théâtre – Répétitions ouvertes Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY