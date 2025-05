Atelier Théâtre – Sabres, 4 juin 2025 19:00, Sabres.

Landes

Atelier Théâtre Salle des fêtes de Sabres Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 19:00:00

fin : 2025-06-04 22:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Proposé par les artistes de la Cie Hecho en casa en résidence d’artiste à Sabres.

Le temps d’une soirée, bénéficiez de la présence des artistes pour goûter à la pratique théâtrale.

Gratuit. Aucun niveau requis, seulement l’envie de participer.

Proposé par les artistes de la Cie Hecho en casa en résidence d’artiste à Sabres.

Le temps d’une soirée, bénéficiez de la présence des artistes pour goûter à la pratique théâtrale.

Gratuit. Aucun niveau requis, seulement l’envie de participer.

Information et réservation au 06 33 07 33 62

La Compagnie Hecho en casa présentera son spectacle le vendredi 6 juin à 20h à Sabres. .

Salle des fêtes de Sabres

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Atelier Théâtre

Presented by the artists of the Cie Hecho en casa in artist residency in Sabres.

For one evening, take advantage of the artists’ presence to get a taste of theatrical practice.

Free admission. No level required, just the desire to participate.

German : Atelier Théâtre

Angeboten von den Künstlern der Cie Hecho en casa, die sich in Sabres in Künstlerresidenz befinden.

Einen Abend lang können Sie die Anwesenheit der Künstler genießen und in die Theaterpraxis hineinschnuppern.

Die Teilnahme ist kostenlos. Keine Vorkenntnisse erforderlich, nur die Lust, mitzumachen.

Italiano :

Presentato dagli artisti della Cie Hecho en casa, in residenza a Sabres.

Per una sera, approfittate della presenza degli artisti per avere un assaggio della pratica teatrale.

Ingresso libero. Non è richiesto alcun livello, solo la voglia di partecipare.

Espanol : Atelier Théâtre

Presentado por los artistas de la Cie Hecho en casa, que residen en Sabres.

Durante una noche, aproveche la presencia de los artistas para iniciarse en la práctica teatral.

Entrada gratuita. No se requiere nivel, sólo ganas de participar.

L’événement Atelier Théâtre Sabres a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Cœur Haute Lande