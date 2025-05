Atelier Théâtre – La Mégisserie Saint-Junien, 24 mai 2025 14:00, Saint-Junien.

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 15:30:00

2025-05-24

Découvrez une expérience unique et conviviale avec le spectacle « Jeune Rivière » ! Dans le cadre de la journée « Samedi en famille #3 » à La Mégisserie, Paul Francesconi vous propose un atelier captivant pour petits et grands. Plongez dans l’univers du théâtre physique, de l’improvisation et de la prise de parole. Partagez des moments de complicité en famille à travers des jeux ludiques et créatifs. Célébrez l’altérité, la liberté et le lien sensible à la nature dans une ambiance joyeuse et inspirante. Ne manquez pas cette occasion de vivre une aventure inoubliable et de renforcer les liens familiaux ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

