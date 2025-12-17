Atelier théâtre SARLABOUS Sarlabous

Atelier théâtre

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Atelier théâtre proposé par l’association Entrart.

Information et inscription auprès de Noémie 06 52 04 60 01

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 04 60 01

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English :

Theater workshop offered by the Entrart association.

Information and registration with Noémie: 06 52 04 60 01

L’événement Atelier théâtre Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65