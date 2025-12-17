Atelier théâtre SARLABOUS Sarlabous
Atelier théâtre SARLABOUS Sarlabous samedi 18 avril 2026.
Atelier théâtre
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Atelier théâtre proposé par l’association Entrart.
Information et inscription auprès de Noémie 06 52 04 60 01
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 04 60 01
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English :
Theater workshop offered by the Entrart association.
Information and registration with Noémie: 06 52 04 60 01
L’événement Atelier théâtre Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65