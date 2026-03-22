Atelier théâtre T’inquiète, je gère Châlette-sur-Loing
Atelier théâtre T’inquiète, je gère Châlette-sur-Loing samedi 11 avril 2026.
Atelier théâtre T’inquiète, je gère
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Atelier théâtre T’inquiète, je gère
Atelier théâtre ados-parents faire face à une situation de danger. Un atelier pour aborder en famille le sujet des violences auxquelles peuvent être confrontés les ados. Ados de 12 à 16 ans et leurs parents .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater workshop Don’t worry, I’ll manage
L’événement Atelier théâtre T’inquiète, je gère Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS