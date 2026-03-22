Atelier théâtre T’inquiète, je gère

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Atelier théâtre T’inquiète, je gère

Atelier théâtre ados-parents faire face à une situation de danger. Un atelier pour aborder en famille le sujet des violences auxquelles peuvent être confrontés les ados. Ados de 12 à 16 ans et leurs parents .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Theater workshop Don’t worry, I’ll manage

L’événement Atelier théâtre T’inquiète, je gère Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS