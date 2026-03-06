Atelier Théâtre Un acteur, plusieurs personnages Théâtre jean Lurçat Aubusson

Atelier Théâtre Un acteur, plusieurs personnages

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Atelier à partir de 15 ans.

Stage destiné aux spectateurs de splendeurs et misères. Le spectacle Splendeurs et Misères

(jeudi 2 avril) de Paul Platel et du Théâtre des Évadés repose sur un principe de démultiplication des rôles. La proposition de cet atelier explorer le changement rapide

de personnage, le travail du corps, de la voix et du statut social et la lisibilité du jeu sans costume ni décor.

Les exercices sont accessibles, ludiques et directement inspirés du travail de la troupe. L’atelier est animé par Paul Platel et destiné aux amateurs ayant déjà une pratique. .

+33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

