Atelier théâtre vacances février Loft Cinémas Lencloître

Atelier théâtre vacances février

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Exercices et jeu de scène, le corps, la voix, le jeu, l’impro et les scènettes. Un journée d’initiation ludique et expressive. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Caterinemorrisson@gmail.com

English : Atelier théâtre vacances février

