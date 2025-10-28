Atelier théâtre Viens jouer l’histoire Kergroadès Brélès

Atelier théâtre Viens jouer l’histoire Kergroadès Brélès mardi 28 octobre 2025.

Atelier théâtre Viens jouer l’histoire

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Avec Gwen, orthothérapeute, les jeunes découvriront apprentissage de texte, mise en scène et représentation en public dans une journée pas comme les autres.

Dans le cadre du château, l’atelier prévoit la réalisation de scénettes historiées et costumées qui prendront vie lors de la visite guidée.

De 10 à 15 ans. Pique-nique à prévoir. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier théâtre Viens jouer l’histoire Brélès a été mis à jour le 2025-10-14 par OT IROISE BRETAGNE