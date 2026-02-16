Atelier théâtre Viens, on fait comme si… Espace Boris Vian Montluçon

Atelier théâtre Viens, on fait comme si…

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 15:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Atelier pour les 8/10 ans avec Justine Agnely autour de la lecture La Petite Soldate .

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 08 e-moreau@cdntdi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for 8/10 year-olds with Justine Agnely on the reading La Petite Soldate .

L’événement Atelier théâtre Viens, on fait comme si… Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme