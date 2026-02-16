Atelier théâtre Viens, on fait comme si… Espace Boris Vian Montluçon
Atelier théâtre Viens, on fait comme si… Espace Boris Vian Montluçon samedi 14 mars 2026.
Atelier théâtre Viens, on fait comme si…
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 15:30:00
2026-03-14
Atelier pour les 8/10 ans avec Justine Agnely autour de la lecture La Petite Soldate .
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 08 e-moreau@cdntdi.com
English :
Workshop for 8/10 year-olds with Justine Agnely on the reading La Petite Soldate .
L’événement Atelier théâtre Viens, on fait comme si… Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme