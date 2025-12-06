Atelier Théâtres d’ombres Micro Folie Civray

Atelier Théâtres d’ombres

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Gratuit

Début : 2025-12-06

Découvrez la magie du théâtre d’ombres à la Micro-Folie, un atelier ludique où chacun crée des silhouettes, joue avec la lumière et invente ses propores histoires. Une parenthèse créative accessible à tous. Gratuit, sur inscription. .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

English : Atelier Théâtres d’ombres

