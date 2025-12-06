Atelier Théâtres d’ombres Micro Folie Civray
Atelier Théâtres d’ombres Micro Folie Civray samedi 6 décembre 2025.
Atelier Théâtres d’ombres
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Gratuit
2025-12-06
Découvrez la magie du théâtre d’ombres à la Micro-Folie, un atelier ludique où chacun crée des silhouettes, joue avec la lumière et invente ses propores histoires. Une parenthèse créative accessible à tous. Gratuit, sur inscription. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
