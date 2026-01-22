Atelier Théière L’atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay
L’atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
matières premières et cuissons comprises
Envie de créer, de modeler et de prendre du temps pour soi ?
Plusieurs stages autour de la terre sont proposés en février.
L’atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 02 31 32 latestaire.emie@gmail.com
English :
Want to create, model and take time for yourself?
Several clay workshops are on offer in February.
