ATELIER THERMES Musée archéologique départemental Jublains 7 juillet 2025 14:00

Mayenne

ATELIER THERMES Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-28 15:30:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

Le musée archéologique propose un atelier jeune public pour les enfants de 7 à 11 ans

Une enquête au sein du musée et de la forteresse antique permet aux enfants de comprendre comment reconstruire les thermes publics de Noviodunum. Les pièces manquantes de la maquette devront être trouvées et placées afin qu’ils puissent honorer le rendez-vous aux thermes qu’Octavia et Cassius leur ont donné. .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The archaeological museum offers a workshop for children aged 7 to 11

German :

Das Archäologische Museum bietet einen Workshop für junges Publikum für Kinder von 7 bis 11 Jahren an

Italiano :

Il museo archeologico propone un laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni

Espanol :

El museo arqueológico ofrece un taller para niños de 7 a 11 años

L’événement ATELIER THERMES Jublains a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co