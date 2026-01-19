Atelier thermomètre bonhomme de neige Juniors de 7 à 13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier thermomètre bonhomme de neige Juniors de 7 à 13 ans

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

1h30 Juniors dès 7 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 11:00:00

fin : 2026-02-10 12:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-19 2026-03-07

Décoration d’un thermomètre.

.

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Decorating a thermometer.

L’événement Atelier thermomètre bonhomme de neige Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations