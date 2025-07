Atelier Tie and Dye Neuville-de-Poitou

mercredi 9 juillet 2025

Atelier Tie and Dye

3 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-11 2025-07-12

?Bienvenue dans l’univers coloré et créatif de La Bande des Créateurs et des Histoires de Fripes !

Tu souhaites donner une seconde vie à tes vêtements ou laisser libre cours à ton imagination textile ? Nos ateliers sont faits pour toi !

3 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 61 50

English : Atelier Tie and Dye

welcome to the colorful and creative world of La Bande des Créateurs and Histoires de Fripes!

Would you like to give a second life to your clothes or give free rein to your textile imagination? Our workshops are for you!

German : Atelier Tie and Dye

willkommen in der bunten und kreativen Welt von « La Bande des Créateurs » und « Histoires de Fripes »!

Du möchtest deinen Kleidungsstücken ein zweites Leben geben oder deiner textilen Fantasie freien Lauf lassen? Dann sind unsere Workshops genau das Richtige für dich!

Italiano :

benvenuti nel mondo colorato e creativo de La Bande des Créateurs e Histoires de Fripes!

Volete dare una seconda vita ai vostri abiti o dare sfogo alla vostra fantasia tessile? Allora i nostri laboratori fanno al caso vostro!

Espanol : Atelier Tie and Dye

bienvenido al colorido y creativo mundo de La Bande des Créateurs y Histoires de Fripes

¿Te gustaría dar una segunda vida a tu ropa o dar rienda suelta a tu imaginación textil? Nuestros talleres son para ti

