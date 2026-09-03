Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny
mercredi 28 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le Grand-Pressigny
Atelier Tir au propulseur
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 11:00:00
fin : 2026-10-28 12:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon (dès 9 ans). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.
Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon ( dès 9 ans ). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation. .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Handle your assegai and thruster like a real Cro-Magnon (ages 9 and up). Family workshop. Guided tour of the museum included, on reservation.
L’événement Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37
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