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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny

mercredi 28 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny

Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Le Grand-Pressigny

Atelier Tir au propulseur

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 11:00:00
fin : 2026-10-28 12:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon (dès 9 ans). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.
Maniez la sagaie et le propulseur comme un véritable Cro-Magnon ( dès 9 ans ). Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.   .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Handle your assegai and thruster like a real Cro-Magnon (ages 9 and up). Family workshop. Guided tour of the museum included, on reservation.

L’événement Atelier Tir au propulseur Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37

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