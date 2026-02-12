ATELIER TIRAGE DE CARTES & ORACLES Montpellier

ATELIER TIRAGE DE CARTES & ORACLES

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Initiez-vous à l’art du tirage de cartes et développez votre intuition lors de cet atelier guidé par une médium professionnelle, le dimanche 15 février de 14h à 17h, à Pépita Café (Marché du Lez).

Pendant 3h, découvrez des méthodes de tirage simples, apprenez à interpréter les messages des cartes et pratiquez en binôme dans une ambiance bienveillante et conviviale.

Une boisson et une pâtisserie sont incluses, oracles fournis si besoin.

Tarif 40 € personne.

Sur réservation .

English :

Initiate yourself to the art of card drawing and develop your intuition during this workshop guided by a professional psychic, on Sunday February 15 from 2pm to 5pm, at Pépita Café (Marché du Lez).

