Atelier tisane: créez votre potion de sorcière Coray

Atelier tisane: créez votre potion de sorcière

Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Atelier tisane: créez votre potion de sorcière à la médiathèque de Coray le 5 novembre à 14h

Lucia Boucher, herboriste locale, vous propose de découvrir ses plantes pour créer et repartir avec une tisane faite maison. Tous publics, les enfants de moins de 10 ans ou moins doivent être accompagnés.

> sur inscription

> places limitées .

Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

