Atelier tisanes Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs Ardennes
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Créa au Naturel propose un atelier fabrication de tisanes au sein de l’ESpace Jean Moreaux à Bairon et ses environs.Atelier gratuit sur réservation
Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est espacejeanmoreaux@gmail.com
English :
Créa au Naturel offers an herbal tea-making workshop at ESpace Jean Moreaux in Bairon and the surrounding area
German :
Créa au Naturel bietet im ESpace Jean Moreaux in Bairon und Umgebung einen kostenlosen Workshop zur Herstellung von Kräutertees an
Italiano :
Créa au Naturel propone un laboratorio di tisane presso l’ESpace Jean Moreaux a Bairon e dintorni
Espanol :
Créa au Naturel propone un taller de tisanas en el ESpace Jean Moreaux de Bairon y alrededores
