Atelier tisanes et baumes Route de la Plaine Allassac
Allassac
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Atelier tisanes et baumes de l’hiver.
Cycle 1: relaxation et bien être
Apprenez à faire vous-même baumes et tisanes en découvrant les bienfaits des plantes.
Résa au 06 19 99 17 54
Tarif: 25€ 1 atelier 60€ les 3
A l’épicerie du Saillant .
+33 6 19 99 17 54
