Atelier tisanes et baumes Route de la Plaine Allassac

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Atelier tisanes et baumes de l’hiver.
Cycle 1: relaxation et bien être
Apprenez à faire vous-même baumes et tisanes en découvrant les bienfaits des plantes.

Résa au 06 19 99 17 54

Tarif: 25€ 1 atelier 60€ les 3
A l’épicerie du Saillant   .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54 

