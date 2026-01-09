Atelier tisanes et baumes Route de la Plaine Allassac

Atelier tisanes et baumes

Atelier tisanes et baumes de l’hiver.

Cycle 1: relaxation et bien être

Apprenez à faire vous-même baumes et tisanes en découvrant les bienfaits des plantes.

Résa au 06 19 99 17 54

Tarif: 25€ 1 atelier 60€ les 3

A l’épicerie du Saillant .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54

English :

