Atelier tisanes et herbes médicinales Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Atelier tisanes et herbes médicinales

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

LPrésentation des herbes médicinales, cueillette, séchage et utilisation. Pommades, comment ça marche ? Avec quelles herbes ? Eau distillée et huiles essentielles distillation et utilisation. Jokin Zaldunbide, herboriste de profession, nous initiera à la préparation et l’utilisation des plantes médicinales. Nous aborderons la gemmothérapie, l’homéopathie, les teintures… Public adultes, enfants accompagnés. .

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Atelier tisanes et herbes médicinales

L’événement Atelier tisanes et herbes médicinales Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque