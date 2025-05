Atelier Tissage Baltique – Ecole de la laine Vasles, 1 juin 2025 14:00, Vasles.

Deux-Sèvres

Atelier Tissage Baltique Ecole de la laine 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 14:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Cet atelier de 3h vous permettra de réaliser un galon avec la technique ultra nomade du tissage baltique. Vous réaliserez vos galons à motifs sous l’œil expert de Sylvie LEMAL, tisserande de galons.

Durant cet atelier vous réaliserez

L’ourdissage de la chaîne,

L’enfilage de la chaîne sur le peigne,

Les premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette,

Le tissage de motifs à 7 fils,

La finalisation (porte-clés, marque-page…)

Un kit « matériel et fils » est compris dans le prix de l’atelier. Chaque personne choisira ses propres couleurs et repartira avec son matériel ainsi que son galon, créé durant l’atelier.

L’atelier est accessible à partir de 8 ans sans prérequis.

Réservation obligatoire .

Ecole de la laine 7 Rue de la Butée

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 37 91 ecoledelalaine@gmail.com

