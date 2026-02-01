Atelier tissage en DUO adulte-enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier tissage en DUO adulte-enfant

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-10 12:00:00

2026-02-10 2026-02-19

Tisser en DUO

Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans

Fabriquer un tissu à nos couleurs en DUO

Durée 1h30

Tisser à deux sur un grand métier à tisser à pédales, et se passer la navette avec le fil de laine Mérinos coloré pour créer un tissu unique aux couleurs de votre DUO !

Venez partager un moment unique en DUO autour du tissage !

Au programme

Apprendre à tisser en DUO sur un métier à tisser à pédales

Changer de couleur quand on a envie

Faire des bobines de laine Mérinos colorées

Créer un tissu unique .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

