Atelier tissage en DUO adulte-enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin mardi 10 février 2026.
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-10 10:30:00
fin : 2026-02-10 12:00:00
2026-02-10 2026-02-19
Tisser en DUO
Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans
Fabriquer un tissu à nos couleurs en DUO
Durée 1h30
Tisser à deux sur un grand métier à tisser à pédales, et se passer la navette avec le fil de laine Mérinos coloré pour créer un tissu unique aux couleurs de votre DUO !
Venez partager un moment unique en DUO autour du tissage !
Au programme
Apprendre à tisser en DUO sur un métier à tisser à pédales
Changer de couleur quand on a envie
Faire des bobines de laine Mérinos colorées
Créer un tissu unique .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
