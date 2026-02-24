Atelier Tissage et Création Textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes
Atelier Tissage et Création Textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 10:00 – 13:00
Gratuit : oui sur inscription Adulte, Jeune Public
Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile?!(matériel fourni : fils et fibres végétales, métier à tisser, accessoires)
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr
