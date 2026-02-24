Atelier Tissage et Création Textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Atelier Tissage et Création Textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars

Atelier Tissage et Création Textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes samedi 9 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 10:00 – 13:00
Gratuit : oui sur inscription Adulte, Jeune Public 

Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile?!(matériel fourni : fils et fibres végétales, métier à tisser, accessoires)

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr


Afficher la carte du lieu Maison de quartier Madeleine Champ de Mars et trouvez le meilleur itinéraire