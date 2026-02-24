Atelier Tissage et Création textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile?!(matériel fourni : fils et fibres végétales, métier à tisser, accessoires)

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



Afficher la carte du lieu Maison de quartier Madeleine Champ de Mars et trouvez le meilleur itinéraire

