Atelier Tissage et Création textile Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 09:30 – 12:00
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Apprentissage du tissage sur petits métiers à tisser et réalisation d’une pièce textile?!(matériel fourni : fils et fibres végétales, métier à tisser, accessoires)
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007
