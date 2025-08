Atelier tissage Grand grenier à sel Honfleur

Atelier tissage Grand grenier à sel Honfleur vendredi 8 août 2025.

Atelier tissage

Grand grenier à sel 8 Rue de la Ville Honfleur Calvados

Début : 2025-08-08 16:00:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

2025-08-08

Dans le cadre de l’exposition « Simon Chaye, 70 ans de tapisserie contemporaine d’Aubusson »

Atelier tissage animé par Evelyne Jouan (à partir de 7 ans), dans le cadre de l’exposition dans le Grand Grenier à sel. .

Grand grenier à sel 8 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Atelier tissage

As part of the exhibition « Simon Chaye, 70 years of contemporary Aubusson tapestry »

German : Atelier tissage

Im Rahmen der Ausstellung « Simon Chaye, 70 Jahre zeitgenössische Tapisserie aus Aubusson »

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Simon Chaye, 70 anni di arazzi contemporanei di Aubusson

Espanol :

En el marco de la exposición « Simon Chaye, 70 años de tapices de Aubusson contemporáneos »

L’événement Atelier tissage Honfleur a été mis à jour le 2025-08-01 par OT Honfleur-Beuzeville