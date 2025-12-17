Atelier Tissage insolite par Reform Studio Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Atelier Tissage insolite par Reform Studio

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026.

À 10h et à 14h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Atelier au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Grâce à un atelier de tissage ludique et engageant, les participants apprendront de nouvelles techniques de tissage et de nouveaux motifs en utilisant le potentiel créatif de matériaux qui font partie de notre quotidien et réutilisés.



• Tout public, à partir de 14 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, par courriel, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Workshop at Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

