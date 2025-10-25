Atelier tissage Médiathèque de Landivy Landivy
Atelier tissage Médiathèque de Landivy Landivy samedi 25 octobre 2025.
Atelier tissage
Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 16:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Atelier tissage
Découvrez l’art du tissage et repartez avec votre création !
Gratuit
tout public
2h
réservation conseillée .
Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
English :
Weaving workshop
German :
Weberei-Workshop
Italiano :
Laboratorio di tessitura
Espanol :
Taller de tejido
L’événement Atelier tissage Landivy a été mis à jour le 2025-09-17 par Bocage Mayennais Tourisme