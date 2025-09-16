Atelier Tissage Manufactory Le Havre

Atelier Tissage

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-16 14:00:00

fin : 2025-09-16 16:00:00

2025-09-16

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à tisser ou de perfectionner vos compétences en tissage ? Rejoignez-nous pour un atelier unique et créatif !

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers du tissage et de repartir avec une œuvre unique réalisée de vos propres mains. On vous attend chez Manufactory !

Pour adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

